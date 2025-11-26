Haberler

Simav Jandarma Komutanlığı'nın Yeni Hizmet Binasında İnşaat Çalışmaları İlerliyor

Simav Jandarma Komutanlığı'nın Yeni Hizmet Binasında İnşaat Çalışmaları İlerliyor
Simav İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yeni hizmet binasının inşaatında çalışmaların yüzde 85'i tamamlandı. Kaymakam Bünyamin Karaloğlu, inşaat alanında incelemelerde bulunarak yüklenici firmadan bilgi aldı.

Simav İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binasının inşaatında çalışmaların yüzde 85 oranında tamamlandığı bildirildi.

Kaba ve ince inşaat işleri biten, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları ise devam eden yeni hizmet binasının inşaat alanında incelemelerde bulunan Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, yüklenici firma yetkililerinden ve kontrol mühendislerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. - KÜTAHYA

