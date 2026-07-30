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Simav’da TAKE Projesi kapsamındaki nohut üretimi yerinde incelendi

Simav’da TAKE Projesi kapsamındaki nohut üretimi yerinde incelendi
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Kütahya’nın Simav ilçesinde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında yürütülen nohut üretim çalışmalarına yönelik arazi kontrolleri gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında yürütülen nohut üretim çalışmalarına yönelik arazi kontrolleri gerçekleştirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Eğirler Köyü'nde yapılan kontrollerde, proje kapsamında ekimi gerçekleştirilen nohut tarlaları yerinde incelendi. Bitkilerin gelişim durumu değerlendirilirken, üretim sürecinin proje hedeflerine uygun şekilde devam edip etmediği kontrol edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, TAKE Projesi kapsamında yürütülen üretim faaliyetlerini düzenli olarak takip ederek üreticilere teknik destek sağlamaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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