Simav'da arı kovanı sayımı ve destekleme işlemleri

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce arı kovanı sayımı ve destekleme işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce arı kovanı sayımı ve destekleme işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından Kestel ve Şenköy köylerinde arı kovanı sayımı, destekleme işlemleri devam etmektedir" denildi. - KÜTAHYA