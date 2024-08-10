KOSGEB Girişimci Destek Programı Üst Limiti 2 Milyon TL'ye Çıkarıldı

KOSGEB'in "Girişimci Destek Programı" üst limiti 375 bin TL'den 2 milyon TL'ye çıkarıldı. Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, "KOSGEB Girişimci Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı" düzenleyerek, girişimcileri konu ile ilgili bilgilendirdi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleşen toplantıda KOSGEB İl Müdürü Ömer Erkılıç, işletmelere ve girişimci adaylarına KOSGEB tarafından verilecek destekler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Erkılıç, KOSGEB'in Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 2. Çağrı başvurularının 1-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirterek, "Girişimciler adına büyük bir fırsat olan bu destekten yararlanmak için başvuruları kaçırmayın" dedi.

Toplantıya Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kadir Demirhan, Genel Sekreter Vekili Raşit Başar Taner ve girişimci adayları katıldı. Toplantı, soru-cevap kısmı ile sona erdi.

2. çağrı başvuruları 30 Ağustos'ta sona erecek

"KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla yola çıkan KOSGEB, girişimcilerin projeleriyle kendilerini göstermelerini ve yeni kurulan işletmeleri destekleyerek sürdürülebilirliklerini sağlamayı amaçlıyor. 2024-2028 stratejileri doğrultusunda KOSGEB, Girişimci Destek Programı üst limitini 375 bin TL'den 2 milyon TL'ye çıkardı. 1 Ağustos'ta başlayan Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2024 yılı 2. Çağrı başvuruları ise 30 Ağustos'ta sona erecek.

İş Geliştirme Desteği kapsamında girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor. Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor. NACE Rev. 2'ye göre "İmalat, Telekomünikasyon, Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler, Bilgi Hizmet Faaliyetleri, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor. Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmazken, işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak. - SİİRT