Siirt'te Yeni Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecek

Siirt'te Yeni Teşvik Sistemi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecek
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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ile Dicle Kalkınma Ajansı tarafından, yeni teşvik sistemi ve Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi hakkında bilgilendirme toplantısı 3 Temmuz 2025'te gerçekleştirilecek. Toplantıda, yatırımcılara destek ve teşvikler hakkında ayrıntılı bilgi verilecek.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) iş birliğinde, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ve Yeni Teşvik Sistemi'ne ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

3 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 11.00'de STSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek toplantıda, 29 Mayıs 2025 tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi detaylarıyla ele alınacak. Toplantıda, katma değeri yüksek yatırımların desteklenmesi, üretim ve istihdamın artırılması, yeşil ve dijital dönüşümün sağlanması ile bölgesel kalkınmanın hızlandırılması hedefleri kapsamında yatırımcılara sunulan destekler ve teşvikler hakkında kapsamlı bilgi paylaşımı yapılacağı belirtildi. Toplantıya tüm yatırımcı ve ilgililerin davetli olduğu bildirildi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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