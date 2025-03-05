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Siirt'te Üyeler İçin Ödeme Uyarısı: Nakit Ödemeler Geçersiz Sayılacak

Siirt'te Üyeler İçin Ödeme Uyarısı: Nakit Ödemeler Geçersiz Sayılacak
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Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, 30 bin TL ve üzerindeki mal ve hizmet alımlarında ödemelerin banka veya finans kuruluşları aracılığıyla yapılması gerektiğini duyurdu. Nakit ödemeler geçersiz sayılacak ve cezai yaptırımlara neden olabilecek.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası, 30 bin TL ve üzerindeki mal ve hizmet alımlarında yapılacak ödemeler konusunda üyelerini uyardı.

Yeni düzenlemeye göre, 30 bin lirayı aşan ödemelerin mutlaka banka veya finans kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerekiyor. Yetkililer, nakit yapılan ödemelerin geçersiz sayılacağını ve cezai yaptırımlara neden olabileceğini belirtti. İş dünyasının mağduriyet yaşamaması için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) duyurularının yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı. - SİİRT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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