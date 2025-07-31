Siirt'te Tütün Hasadı Başladı

Siirt'te Tütün Hasadı Başladı
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde çiftçiler, Garzan Ovası'nda olgunlaşan tütünleri hasat etmeye başladı. Geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen tütün kurutma işlemi bölge ekonomisi için büyük önem taşıyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde tütün hasadı başladı.

Kurtalan ilçesindeki Garzan Ovası'nda çiftçiler, aylar önce toprakla buluşturdukları tütün fidelerinin olgunlaşmasıyla birlikte yoğun bir hasat sürecine girdi. Temmuz ve Ağustos aylarının sıcak iklim şartları, tütün kurutma işlemi için önemli bir avantaj sağlıyor. Hasat edilen geniş yapraklı tütünler, demetler halinde ipe geçirilerek geleneksel yöntemlerle askılıklara asılıyor. Güneş altında sararıp kuruyan yapraklar daha sonra askılıklardan indirilerek kutulara yerleştiriliyor ve satışa hazır hale getiriliyor. Bölge ekonomisinde önemli bir yer tutan tütün üretimi, çiftçiler için hem geçim kaynağı hem de mevsimlik istihdam imkanı sunuyor. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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