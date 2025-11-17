Siirt'te TOBB Nefes Kredisi Paketi Genişletildi

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Kuzu, TOBB Nefes Kredisinin üçüncü paketinde önemli bir genişleme yapıldığını belirterek, toplam kredi hacminin 25 milyar liradan 50 milyar liraya yükseltildiğini duyurdu.

Ekonomik dalgalanmaların işletmeler üzerindeki baskısını azaltmayı hedefleyen Nefes Kredisinin, düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme şartlarıyla KOBİ'ler için önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Kuzu, özellikle finansmana erişimde zorluk yaşayan işletmelerin bu paketle ciddi bir rahatlama sağlayacağını vurguladı. STSO olarak üyelerin ihtiyaçlarını yakından izlediklerini Kuzu, ekonomik canlılığın korunması ve işletmelerin ayakta kalması için finansmana erişimin kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Kuzu, "Bu kapsamda yaptığımız girişimlerin sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Üyelerimiz için önemli bir imkan daha sağlanmış oldu" dedi.

Yeni kredi paketi kapsamında başvuruların 19 Kasım Çarşamba günü başlayacağını belirten Kuzu, başvuru süreçlerinin belirlenen bankalar üzerinden yürütüleceğini ve STSO'nun üyelerine gerekli yönlendirmeleri yapmayı sürdüreceğini ifade etti. Nefes Kredisi sürecine katkılarından dolayı TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür eden Kuzu, tüm STSO üyelerini bu finansman desteğinden yararlanmaya davet etti.

Başvurular, TOBB'a bağlı oda ve borsa üyesi işletmelere açık olacak. 19 Kasım 2025'te başlayacak başvurularda her işletme en fazla 1,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Kredi, 6 ay anapara ödemesiz olmak üzere toplamda 36 aya kadar vadelendirilecek. 24 aya kadar yüzde 33, 24 ay üzeri için yüzde 32 faiz oranı uygulanacak.

STSO, üyelerinin sürdürülebilir büyümesini desteklemek amacıyla bu finansman fırsatını yakından takip edeceklerini açıkladı. - SİİRT