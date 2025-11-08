Haberler

Siirt'te Kış Mevsiminde Balık Tercihi Arttı

Güncelleme:
Siirt'te coğrafi işaretle tescillenen büryan kebabının yanı sıra kış mevsimiyle birlikte vatandaşlar balık tüketimini de artırdı. Kentte, günde 3 tona yakın balık satışı yapılıyor.

Siirt, tescilli büryanıyla bilinirken kış mevsimiyle birlikte vatandaşların damak tadı arasında balık tercihi de yer alıyor.

Geçmişi çok eski yıllara dayanan büryan kebabı, Siirt'te usta ellerde hazırlanarak sabahın erken saatlerinde tüketiliyor. Coğrafi işaretle tescillenen büryan, vazgeçilmez lezzetler arasında yerini alıyor. Büryanıyla bilinen şehirde kış mevsimiyle birlikte vatandaşlar balıktan da vazgeçmiyor. Kentteki bir işletmede 50 çeşit balık tezgahta yerini alırken, günde 3 tona yakın tüketim oluyor.

İşletme çalışanı Melek Kopan, büryanın meşhur olduğunu hatırlatarak, "Ama balık sezonu olduğu için günde 3 tona yakın sattığımız oluyor. Yaklaşık 50 çeşit balığımız var. Güzel, günde 3 tona yakın sattığımız oluyor" dedi.

Müşterilerden İbrahim Güneş, kış ayıyla beraber balık sezonu olduğunu belirterek, "O yüzden balık tercih ediyoruz. Büryandan sonra balık. Balık, büryanla kapışamaz ama kış sezonu olduğu için balık tercih ediyoruz" ifadelerinde bulundu. - SİİRT

