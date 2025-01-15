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Siirt'te Kadınların Oto Yıkama Kooperatifi Kurmasıyla Yeni Bir Başlangıç

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Siirt'te bir grup ev hanımı, kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla oto yıkama hizmeti veren bir kooperatif kurdu. Hem istihdam sağlamayı hem de kadınların iş hayatında daha aktif olmalarını hedefleyen bu girişim, bölgede kadınların iş gücüne katılımını artırma yolunda önemli bir adım atıyor.

Siirt'te bir grup ev hanımı, kooperatif kurarak oto yıkama hizmeti vermeye başladı.

Siirt'in merkezinde faaliyet gösteren oto yıkama işletmesi, hem istihdam oluşturmayı hem de kadınların iş hayatında daha aktif rol almalarını hedefliyor. Siirt'te kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla kurulan kooperatif, bölgedeki diğer kadınların da benzer projeler geliştirmesine öncülük ediyor. Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) üzerinden başvurup işletmelerini kurduklarını belirten Kooperatif Başkanı Narin Oğuz Yardım, kadın eli değen her işin daha temiz olduğunu belirtti. Yardım, "İşletmemizi 2,5 aydır açtık. 7 tane kadınımızla birlikte yol aldık. Bu iş nereden aklınıza geldi diye çok soru soruldu. Normalde Siirt'te, kültür, bölge ve coğrafya olarak çok sıkıntılı kadınlarımız var. Her yerde çalışamıyorlar. Bu ailevi bir durumdan olabilir veya çocukları küçük olabilir. Bu tür değişik sorunlardan dolayı çalışamadıkları için Siirt'te, bölge olarak burada olmayan bir sektör açmak istedik ve hizmet sektörüne karar verdik. Şu an kadınlarımız gerçekten çok memnun, çok iyi gidiyoruz. Memnun olanlar ve kurumsal olarak destek verenler var. Aynı zamanda bu hafta kurumsal temizliğe geçtik. Orada da yaklaşık 15-20'ye yakın kadınımız hizmet verecek. Aynı zamanda şu an burada da 12 kadınımız hizmet veriyor ve sigortaları yatıyor. Burada bütün kadınlara söylemek istediğim; lütfen kendilerine güvensinler. Ben kadınım, her şeyi yapabilirim, her şeyi başarabilirim. Bunu kendilerine inandırsınlar. Gerçekten kadının yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Evet, oto yıkama normalde erkeklerin işi. Erkekler yapar kadın yapamaz ama biz çok güzel yaptık ve şu an çok güzel gidiyoruz, güzel şeyler başardık. Neden yapmasın? Neden olmasın? Kadınız, birlikte güçlüyüz. Kadınız, her yerdeyiz" şeklinde konuştu.

Kooperatif Başkan Yardımcısı Enoş Dayanan ise, "Burayı açma sebebimiz kadınlara hizmet etmek, daha çok kadına yönelmek ve genişlemektir. İşletmemizi oto yıkama olarak açtık. Doğuda bir ilk olarak işletme kurduk. Çok güzel tepkiler görmekteyiz. Sezonu olmamasına rağmen günde en az 7 - 8 araç yıkıyoruz. Kadın eli olunca hijyen oluyor. Amacımız daha çok kadına hizmet etmektir ve daha farklı projelerde de büyütmektir. Kurumsal olarak büyük bir kooperatif olarak genişlemeyi düşünüyoruz. Önemli olan vasıflı eleman yetiştirmektir. Daha farklı sektörlerde şu an 4 tane projemiz daha var. Bu projelerimiz de gerçekleşirse daha farklı alanlara da yöneleceğiz ve bu alanlardaki kadınlarımız vasıflı olmuş olacaklar. Yaptıkları işi öğrenmiş olacaklar. Oto yıkama olarak başladık ama şu an hizmet sektöründe de devam ediyoruz. Bu hafta hizmet sektörünü de açmış olduk. Şu an 15 kadına hitap ediyoruz. Biz kooperatif olarak 7 bayan olarak başladık ama 7'den 70'e herkese hitap ediyoruz. Bütün bayanlarımızı buraya bekliyoruz. Kurumsal olarak bütün kadınları destekliyoruz" diye konuştu.

İşe ilk başladığı zaman zorluk çektiğini belirten oto yıkama çalışanı Evin Atlağ, "Bu işler erkeklere aittir. Ama bayan eli değdiği zaman her yer daha temiz olur. İlk başlarda zorladım. Çünkü bilmiyordum yeni başladığım için biraz zorluk çektim. Ama şu anda hiçbir sıkıntı kalmadı. Bazen günde 8, 9 veya 10 tane araba gelir. Bazen de 1 ve 2 tane gelir" ifadelerini kullandı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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