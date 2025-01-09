Siirt'te Arıcılıkta İlk 5 Hedefi Belirlendi

Siirt'te arıcılarla yapılan istişare toplantısında Türkiye'de ilk 5'e girilmesi hedefi ortaya koyuldu.

Arıcılar ile Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda arıcılığın üretim potansiyeli, coğrafi işaret almış Pervari balının yanında Siirt genelinde üretilen balların da markalaşma sürecinin hızlandırılması için çözüm yolları arandı.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Siirt'in arıcılık ve arı ürünlerinin ülke sıralamasında bal üretiminde 8. sırada, kovan sıralamasında ise 11. sırada olduğunu, hem bölge ve hem ülke ekonomisinde önemli bir paya sahip olduğunu belirterek, Türkiye sıralamasında ilk 5'e girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Toplantıda birlik ve kooperatif başkanları, Siirt arıcılığının gelişim sürecini, arıcılık sektöründe yaşanan sorunları, hastalık ve zararlı ile mücadelede ne gibi önlemler alınması gerektiğine ilişkin konuları da ele aldı. Toplantıda, çözüm odaklı geleceğe yönelik planlamalar yapıldı. - SİİRT