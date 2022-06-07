Siirt'in Kurtalan ilçesinde petrol aranacak - Haberler

Siirt'in Kurtalan ilçesinde petrol aranacak Siirt'in Kurtalan ilçesinde petrol aranacak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt'in Kurtalan ilçesinde Karabağ-2 petrol kuyusu açarak petrol arayacak. Siirt'in Kurtalan ilçesinde petrol aranacak SİİRT - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Siirt'in Kurtalan ilçesinde Karabağ-2 petrol kuyusu açarak petrol arayacak. Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt'tin Kurtalan ilçesinde 10. Bölge ARI/TPO/166-798 ruhsat numaralı sahada, Karabağ-2 tespit kuyusunda petrol arayacak. Döner (Rotary) Sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacak. Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği belirtildi. İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Ekonomi Kurtalan Siirt TPAO Ekonomi Haberler

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