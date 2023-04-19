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Siirt'te çok amaçlı spor salonu tamamlanma aşamasına geldi

Siirt'te çok amaçlı spor salonu tamamlanma aşamasına geldi

Ekonomi Haberleri

Siirt Belediyesince kentte çok amaçlı spor salonu yaptırılıyor.

Siirt Belediyesince kentte çok amaçlı spor salonu yaptırılıyor.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Teşkilatının destekleri ve Siirt Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla kentte 4 bin 420 metrekarelik alanda Çok Amaçlı Spor Salonu yaptırılıyor.

Bahçelievler Mahallesinde belediyeye ait alanda inşaat çalışmaları süren spor salonunun yüzde 85 oranında tamamlandı.

4 katlı çok amaçlı spor salonunun basketbol sahası, eğitmen, antrenör ve hakem odaları, ıslak hacimler, 1 kafeterya, derslikler ile seminer odaları yer alacak.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Ekonomi

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