Sigortam.net, 25. Yıl Dönümünde Logosunu Yeniledi

Sigortam.net, 25'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla logosunu yeniledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2000'de iLab Grup bünyesinde kurulan Sigortam.net, sigorta süreçlerini daha şeffaf, anlaşılır ve erişilebilir hale getirme hedefiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren şirket, yaklaşık 30 sigorta firmasıyla işbirliği yapıyor ve 500'e yakın kişiyi istihdam ediyor.

Yapay zeka destekli teknolojik altyapısıyla kullanıcılarına kişiselleştirilmiş çözümler sunan şirket, günün her saati erişilebilen müşteri hizmetleriyle satış öncesi ve sonrası süreçlerde destek veriyor.

Şirket, dijitalleşme ve insan odaklı yaklaşımı birleştirdiği hizmet modeliyle sigorta bilincini artırmayı, rehber içerikler, karşılaştırma imkanları ve kampanyalarla kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor.

Hayata geçirdiği çözümlerle bugüne kadar ulusal ve uluslararası çeşitli ödüllere layık görülen Sigortam.net, aldığı ödüllerle teknoloji odaklı yaklaşımını pekiştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sigortam.net Üst Yöneticisi (CEO) Ataman Kalkan, 25 yıldır güvenilir, ulaşılabilir ve kullanıcı dostu sigortacılığı mümkün kılmak için çalıştıklarını belirtti.

Kalkan, "Bu süreçte 10 milyondan fazla müşteriye ulaşmanın gururunu yaşarken 7/24 ulaşılabilir hizmet modelimiz, yapay zeka destekli altyapımız ve insana dokunan yaklaşımımızla her geçen gün daha da güçleniyoruz. Sigortacılıkta dijital dönüşümün öncüsü olarak, müşterilerimizin güvenini daima önceliğimiz kabul ediyor, onların ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamak için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.