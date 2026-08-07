Eksper Raporu Gecikmesi Tahkim Başvurusunu Etkilemeyecek

Sigorta şirketlerinin mevzuatta yer alan süre içinde eksper atadığı ve eksper raporunun elde olmayan nedenlerle geciktiği Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) sistemleri üzerinden belgelenirse, dosyanın olumsuz sonuçlandığı ya da cevapsız kaldığı gerekçesiyle uyuşmazlık iddiasında bulunulamayacak.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), kasko ve trafik sigortalarında eksper raporu tamamlanmadan Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılacak başvurular için yeni kriter belirledi.

Kurumdan yapılan açıklamada, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 13'üncü fıkrasında, Sigorta Tahkim Komisyonuna gidilebilmesi için sigortacılık yapan kuruluşla uyuşmazlığa düşen kişinin, uyuşmazlığa konu teşkil eden olay ile ilgili olarak sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruları yapmış ve talebinin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığını belgelemiş olması gerektiği hatırlatıldı.

Sigortacılık yapan kuruluşun, başvuru tarihinden itibaren 15 iş günü içinde yazılı olarak cevap vermemesinin de Komisyona başvuru için yeterli olduğunun düzenlendiğinin anımsatıldığı açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 97'nci maddesinde, "Zarar görenin, zorunlu mali sorumluluk sigortasında öngörülen sınırlar içinde dava yoluna gitmeden önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekir." ifadeleri anımsatıldı.

Açıklamada, sigorta kuruluşunun başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde başvuruyu yazılı olarak cevaplamaması veya verilen cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olması halinde, zarar görenin dava açabileceği veya 5684 sayılı Kanun çerçevesinde tahkime başvurabileceği hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelik'in kapsamına vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Raportör tarafından ön inceleme esnasında dikkate alınacak hususlar arasında sigortacılık yapan kuruluşa gerekli başvuruların yapılıp yapılmadığının, yapılmışsa talebin kısmen ya da tamamen olumsuz sonuçlandığının ya da sigortacılık yapan kuruluşun 15 iş günü içinde cevap vermediğinin değerlendirilmesi hususu yer almaktadır. Kara araçları kasko sigortası ve kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında, ekspertiz süreci tamamlanmamış maddi zararlar için Komisyona yapılacak başvurulara ilişkin olarak açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Buna göre, sigorta kuruluşu tarafından, ilgili mevzuatta yer alan süre içerisinde, eksper ataması yapıldığının ve sigortacıya yüklenemeyecek etkenler sebebiyle eksper raporunun tamamlanamadığının SBM sistemleri üzerinden belgelendirilmesi halinde, talebin kısmen veya tamamen olumsuz sonuçlandığı ya da cevabın talebi karşılamadığına ilişkin uyuşmazlık olduğu kabul edilmez."

Kaynak: AA