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Sigorta sektörünün en büyük iki firması satın alma yoluyla birleşiyor

Sigorta sektörünün en büyük iki firması satın alma yoluyla birleşiyor
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Birleşik Krallık merkezli sigorta şirketİ Aviva, küçük rakibi Direct Line'ı 4,6 milyar dolar değerinde nakit ve hisse senedi karşılığında satın almak için anlaşmaya vardı.

Sigorta şirketi Aviva, küçük rakibi Direct Line'ı 4,6 milyar dolara satın alıyor. Şirket arasında ön anlaşma sağlandı. Satın almanın nihayete ermesi halinde İngiltere'nin en büyük konut ve araç sigorta şirketi kurulmuş olacak.

Anlaşmanın tamamlanması durumunda Londra borsasında işlem gören, yaklaşık 16,65 milyar sterlin (21,23 milyar dolar) piyasa değerine sahip bir sigorta şirketi kurulmuş olacak. Bu yeni şirket, rakibi Legal & General'ı geride bırakırken, piyasa değeri açısından İngiltere'nin en büyük sigorta şirketi olan Prudential'ın hemen ardında yer alacak.

BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK SATIN ALMA

Aviva CEO'su Amanda Blanc, şirketi sadeleştirme ve gelir artırma stratejisi kapsamında birçok deniz aşırı varlığını satmasının ardından İngiltere, Kanada ve İrlanda gibi ana pazarlarda genişlemeye çalışırken, bu satın alım Aviva CEO'sunun bugüne kadarki en büyük satın alımı olacak.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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