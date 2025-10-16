Haberler

Sigaraya zam geldi! İşte yeni fiyatlar

Güncelleme:
Yeni yıl öncesi sigaraya zam geldi. Türkiye'de tütün pazarının en büyük üreticisi Philip Morris grubu, sigara fiyatlarına 5 TL zam yaptı. Böylece en ucuz sigara 95 liraya yükselirken en pahalı sigara 105 lira oldu. Rakip firmaların da bu hafta içinde zamları açıklaması bekleniyor.

Sigaraya tiryakileri üzecek yeni bir fiyat artışı yapıldı. Ağustos başında yapılan zamların ardından, ekim ayında da sigaraya zam geldi. Türkiye'de tütün pazarının en büyük firması olan Philip Morris paket başına 5 lira fiyat artışı yaptı.

EN UCUZ SİGARA 95 LİRAYA YÜKSELDİ

Firmanın ürettiği en ucuz sigara 95 liraya yükselirken, pazarda en fazla talep gören ürünleri ise 100 ve 105 TL'den satışa sunulacak. Philip Morris'in ardından rakip firmaların da bu hafta bitmeden fiyatlarına zam yapması bekleniyor.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete! Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu" ifadelerini kullandı.

YENİ YILDA DA ZAM BEKLENİYOR

Önümüzdeki dönemde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) güncellemesiyle birlikte yeni yılda da sigara fiyatlarında artış yaşanacak.

2025 YILINDA SİGARAYA 3. ZAM

Sigara fiyatları 2025 yılına artışla girmişti. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarının yeniden düzenlenmesiyle birlikte, sigara fiyatlarında paket başına ortalama 10 TL zam yapıldı. Böylece en ucuz sigara fiyatı 80 lirayı geçti. Daha sonra ise ağustos ayında 5 TL'lik bir zam daha yapıldı. 3. zam ise ekim ayında 5 lira oldu.

Abdullah Karlıdağ
Yorumlar (2)

Serkan Basar:

ben atrık sigaraya para vermiyorum yeni bir yöntem buldum alışmam zor oldu ama alıştım kurutulmuş tezek sarıp içiyorum artık biraz sert içimli ama alışıyor insan




Kral Kaybetmedi:

Zarhirlenmek bile lükse kaçıyor. Bence pahalı yapmak daha kıymetli hale getiriyor . Bırakmak isteyenler yine bırakmıyor. 1000 tl olsa yine içecek insanlar. Sigaraya alkole deli gibi zam koymaktansa. gerçek zehir tacirleri ile mücadele edilsin göz yumulmasın. Ekonomik refah biraz artsın .





