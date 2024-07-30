Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak

Son dönemde sigaraya art arda zamlar gelirken tiryakilere bir kötü haber de Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'dan geldi.

AĞUSTOS AYINDA YENİ ZAM GELİYOR

Katıldığı canlı yayında temmuz ayında zam yapılan sigaraya ağustos ayında yeni bir zam yapılacağını duyuran Dündar, bu zammın 4-5 TL civarında olacağını kaydetti.

"MARKALAR ZAMMI ERTELEMEK ZORUNDA KALDI"

Dündar, mevcut zamların rekabet nedeniyle tam olarak yansıtılmadığını ve temmuz ayında beklenen zammın 8-9 TL olması gerektiğini söyledi. Ancak bir sigara grubunun fiyat listesinde daha düşük bir artış yapmasının, diğer markaların zammı ertelemesine neden olduğunu belirtti.