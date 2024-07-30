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Sigaraya bir zam daha geliyor! Fiyatlar en az 5 TL artacak

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Temmuz ayında yapılan zammın ardından ağustos ayında da sigaraya yeni bir zam geleceği ifade edildi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar katıldığı canlı yayında yeni ayda yapılacak zammın 4-5 TL civarında olacağını söyledi.

Son dönemde sigaraya art arda zamlar gelirken tiryakilere bir kötü haber de Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'dan geldi.

AĞUSTOS AYINDA YENİ ZAM GELİYOR

Katıldığı canlı yayında temmuz ayında zam yapılan sigaraya ağustos ayında yeni bir zam yapılacağını duyuran Dündar, bu zammın 4-5 TL civarında olacağını kaydetti.

"MARKALAR ZAMMI ERTELEMEK ZORUNDA KALDI"

Dündar, mevcut zamların rekabet nedeniyle tam olarak yansıtılmadığını ve temmuz ayında beklenen zammın 8-9 TL olması gerektiğini söyledi. Ancak bir sigara grubunun fiyat listesinde daha düşük bir artış yapmasının, diğer markaların zammı ertelemesine neden olduğunu belirtti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (6)

Gökhan Ccc:

cumhurbaşkanı destek verdiler diye sizde heray zam yapın hiç boş durmayın sizde insan sağlığı düşünüyorsunuz

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İDO BEY:

Ben sigarasız bir hayat düşünmüyordum ama inada bıraktım tek dileğim herkesin bir anda bırakıp bu firmaların dünyanın kaç bucak olduğunu göstermek

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Ömer Can:

kökü zarar olan bir şeye zam gelmesi kadar normal bir şey yok

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taner ipek:

Hocam bazı şeyler zamlansın bazı şeyler zamlanmasın demi

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ARSLANOĞLU Hakan:

Hükümet vergi toplamıyor resmen yancılık yapıyor. Araba alıyorsun bana da al diyor, Alkol alıyorsun, bana da al diyor, Sigara alıyorsun bana da al diyor.. Sigara almaya gidenler mahalle bakkalına mı gidiyor vergi dairesine mi belli değil..

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Sihirbazın Çırağı:

Siz hak etmediğiniz halde maaş almaya devam ediyorsunuz, On üçüncü Cuma'da ilahi intikam getirmek için her saniye daha da yaklaşıyor. Kırk dört gün ve On üç buçuk saat sonra, depremler, seller, tsunamiler, kasırgalar, heyelanlar kimi hak etmeden aldığı maaşı kurtarabilir, kimi de hak ettiği halde alamadığı maaş yer yüzünde yıkabilir göreceğiz. On üç eylül iki bin yirmi dört CUMA

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