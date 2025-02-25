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Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda

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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, yeni yılla birlikte en az 5 lira zam gelen sigaraya bir zam daha geleceğini duyurdu. Dündar katıldığı yayında "Alkole zam olmayacak. Sigaraya ise mart ayında 5 liralık zam bekleniyor" açıklamasında bulundu.

Yeni yılın ilk ayıyla birlikte üst üste zam yapılan ürünlere sigara da eklendi; ÖTV yüzde 7,56 oranında arttı, bu artış pek çok ürün grubunda fiyatları yukarı çekti.

En az 5 lira zam gelen sigaraya bir zam daha göründü. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkol ve sigara zamlarına ilişkin konuştu.

"ALKOLLÜ İÇECEKLERE ZAM OLMAYACAK"

Dündar, Elips Haber'e yaptığı açıklamada zam geçişlerine işaret ederek "Alkollü içeceklere zam olmayacak. Sigaraya ise mart ayında 5 liralık zam bekleniyor" açıklamasında bulundu.

SAHTE İÇKİ ÖLÜMLERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Dündar, son zamanlarda sahte içki tüketimi nedeniyle yaşanan ölümlerin halk sağlığı açısından büyük bir tehdit oluşturduğunu da ifade etti.

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Sigaraya 5 liralık yeni zam yolda
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıATİLLA SÖNMEZ:

22 bin lira asgari ücret ve 14 bin lira emekli maaşı alan akkoyunlar düşünsün

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

bence en az 15 lira zam yapılması gerekirdi.. nasıl olsa içiyorlar.

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Haber YorumlarıROTA ANIMALS:

Akp vatandaşı bu zamlarla kriminalize etmeye calisiyor. Şuan toplumun yarısı kaçak sigara kulaniyor

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Haber YorumlarıMehmet İnce:

Lla sonmez sen kac para aliyosun fiyatini soyle bilelim

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Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Sigaraya zam yapıldıkça açık tütün satışı dükkan sayıları artıyor. bu dükkanlardan da vergi almak devletin işine geliyor.

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Haber YorumlarıŞaban Çağlar:

sigara da öldürüyor ona da zam olmasın

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Bırakmazlar. İlle de içerler. Bu bilinen birşey. Uluslararası şirketler , devlet nasıl para kazanacağını bilir. Yakında alkole de zam gelir. E yeni ihale sahibi araç muayenelerine de zam yapar hehal. Zira ödeneneninyasırı devlete

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Haber Yorumlarıserkan er:

tutun için ucuz

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Haber YorumlarıTemel Temel:

her şeye zam yaparak enflasyonu düşürmeye çalışan tek ülkeyiz. ölme eşşeğim ölme yaz gelecekte yonca yiyeceksin.

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Haber YorumlarıDiYaRBaKıRLı:

Kaçağa devam

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