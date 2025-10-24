Haberler

Sigara vergisinde değişiklik! Yine zam göründü

Güncelleme:
Sigara, tütün, puro ve sigarillolarda yapılan yeni düzenlemeyle ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 45'e düşerken, maktu vergi tutarı 12,1495 liradan 16 liraya yükseltildi. Bu durum, sigara fiyatlarına 1 ila 2 lira arasında zam olarak yansıyabilir.

  • Sigara, tütün, puro ve sigarillolarda oransal ÖTV yüzde 50'den yüzde 45'e düşürüldü.
  • Maktu vergi tutarı 12,1495 liradan 16 liraya yükseltildi.
  • Asgari maktu vergi 2,1189 liradan 1,975 liraya geriledi.
  • Bir paket sigaranın KDV dahil toplam vergi yükü 65,44 liradan 66,6 liraya çıktı.
  • Sigara fiyatlarına 1 ila 2 lira arasında zam gelebilir.

MAKTU VERGİLER YÜKSELTİLDİ

Sigara, tütün, puro ve sigarilloların vergilendirilmesinde değişikliğe gidildi. Bugün yayımlanan Resmî Gazete'ye göre, bu ürünlerde uygulanan oransal vergi yüzde 50'den yüzde 45'e düşürüldü. Buna karşılık, maktu vergi tutarı 12,1495 liradan 16 liraya yükseltildi. Asgari maktu vergi ise 2,1189 liradan 1,975 liraya geriledi.

SİGARADA YENİ VERGİ HESAPLAMASI

Sigaranın vergilendirilmesi üç kalemden oluşuyor: oransal ÖTV, maktu vergi ve KDV. Yeni düzenlemeyle birlikte bir paketteki 20 dal sigaranın her biri için 1,975 lira asgari maktu vergi alınacak. Ayrıca maktu vergi 16 lira olarak uygulanacak.

SİGARAYA 2 LİRA ZAM GELEBİLİR

Hesaplamalara göre, bir paket sigaranın KDV dahil toplam vergi yükü 65,44 liradan 66,6 liraya çıktı. Bu da sigara fiyatlarına yaklaşık 1 ila 2 lira arasında bir zam olarak yansıyabilir. Ancak sektör kaynakları, sigara üreticilerinin bu artışı fiyatlara hemen yansıtmayabileceğini belirtiyor.

Son olarak geçtiğimiz hafta sigara fiyatlarına paket başına 5 lira zam gelmişti.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

1 hafta yönce yeni zam geldi zaten şimdi bir daha zam... Zam zam zam !!!!!

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Yilmaz:

Sigara fiyatlarına sgk katkı payı da eklenmeli. çok hastalaniyorlar devlete yük.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Küfretmek hangi ayette günah

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
