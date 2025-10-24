Sigara vergisinde değişiklik! Yine zam göründü

Sigara, tütün, puro ve sigarillolarda ÖTV oranı düşerken maktu vergi tutarı yükseltildi. Yeni düzenleme, sigara fiyatlarına 1 ila 2 lira arasında zam olarak yansıyabilir.

MAKTU VERGİLER YÜKSELTİLDİ

Sigara, tütün, puro ve sigarilloların vergilendirilmesinde değişikliğe gidildi. Bugün yayımlanan Resmî Gazete'ye göre, bu ürünlerde uygulanan oransal vergi yüzde 50'den yüzde 45'e düşürüldü. Buna karşılık, maktu vergi tutarı 12,1495 liradan 16 liraya yükseltildi. Asgari maktu vergi ise 2,1189 liradan 1,975 liraya geriledi.

SİGARADA YENİ VERGİ HESAPLAMASI

Sigaranın vergilendirilmesi üç kalemden oluşuyor: oransal ÖTV, maktu vergi ve KDV. Yeni düzenlemeyle birlikte bir paketteki 20 dal sigaranın her biri için 1,975 lira asgari maktu vergi alınacak. Ayrıca maktu vergi 16 lira olarak uygulanacak.

SİGARAYA 2 LİRA ZAM GELEBİLİR

Hesaplamalara göre, bir paket sigaranın KDV dahil toplam vergi yükü 65,44 liradan 66,6 liraya çıktı. Bu da sigara fiyatlarına yaklaşık 1 ila 2 lira arasında bir zam olarak yansıyabilir. Ancak sektör kaynakları, sigara üreticilerinin bu artışı fiyatlara hemen yansıtmayabileceğini belirtiyor.

Son olarak geçtiğimiz hafta sigara fiyatlarına paket başına 5 lira zam gelmişti.