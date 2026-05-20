Rusya: Sibirya'nın Gücü-2 projesiyle ilgili sözleşmeler son aşamada

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Çin'e doğal gaz sevkiyatı için planlanan Sibirya'nın Gücü-2 boru hattı projesinde sözleşme çalışmalarının son aşamada olduğunu açıkladı. Ayrıca Çin'e petrol sevkiyatının arttığını belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Çin'e doğal gaz sevkiyatına yönelik Sibirya'nın Gücü-2 boru hattı projesine ilişkin sözleşme çalışmalarının son aşamada olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Pekin ziyaretinde eşlik eden Novak, Rus devlet kanalları Rossiya-24 ve Vesti'ye açıklamalarda bulundu.

Sibirya'nın Gücü 2 hattına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirten Novak, "Şirketler arasında somut sözleşmelere ilişkin nihai mutabakatlar artık son aşamada." dedi.

Novak, projeye ilişkin siyasi kararların daha önce liderler düzeyinde alındığına işaret ederek, "Şimdi doğrudan sözleşmelerin teknik olarak tamamlanmasına yönelik çalışma yürütülüyor." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Çin'e enerji sevkiyatını artırdığına işaret eden Novak, 2025'te Çin'e yaklaşık 100 milyon ton petrol tedarik edildiğini söyledi.

Bu yılın ilk 4 ayında da Çin'e petrol sevkiyatının 2025'in aynı dönemine göre yüzde 10 arttığını aktaran Novak, Çin'in Rusya'dan uzun vadeli petrol tedarikine ve sevkiyat hacimlerinin artırılmasına ilgi gösterdiğini kaydetti.

Sibirya'nın Gücü-2 projesiyle Rus doğal gazının Moğolistan üzerinden Çin'e taşınması planlanıyor.

Rusya, enerji ihracatında Avrupa pazarındaki kayıplarının ardından Asya'ya sevkiyatını artırarak gelir kaybını telafi etmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
