Siber güvenliğin geleceğini şekillendiren konular Ankara'daki zirvede ele alındı

Güncelleme:
Bilkent Cyberpark'ta düzenlenen Siber Güvenlik Zirvesi'nde, siber güvenliğin yalnızca teknik bir mesele olmadığı, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal istikrar için hayati öneme sahip olduğu vurgulandı. Zirve çerçevesinde siber güvenlik mevzuatı ve siber vatan kavramı gibi konular masaya yatırıldı.

Siber güvenliğin geleceğini şekillendiren güncel konular, Siber Güvenlik Zirvesi'nde ele alındı.

Teknoloji, Araştırma-Geliştirme, Bilim ve İnovasyon Derneğince (TABİD) düzenlenen Siber Güvenlik Zirvesi, Bilkent Cyberpark'ta başladı.

TABİD Başkanı Nuray Başar, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, dernek olarak organize ettikleri seminerler, zirveler, eğitimler ve B2B toplantılarıyla, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşlarını aynı masa etrafında buluşturmayı sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.

Siber güvenliğin yalnızca teknik bir konu olmadığını bildiren Başar, bu konunun, ekonomik güvenliğin, toplumsal istikrarın ve ulusal egemenliğin temel unsurlarından biri haline geldiğini belirtti.

Başar, Türkiye açısından siber güvenliğin, milli güvenlik, ekonomik bağımsızlık ve dijital egemenlik meselesi olduğuna işaret ederek, "Enerjiden savunmaya, sağlıktan ulaşıma, sanayiden e-Devlet hizmetlerine kadar pek çok alanda dijital sistemlere bağımlılık artarken, bu sistemlerin güvenliği ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve toplumsal güvenliği açısından kritik öneme sahiptir. Bu nedenle siber güvenliği güçlü olmayan bir dijital dönüşümün kalıcı ve güvenli olması mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

"Siber vatan" kavramının, yapay zeka çağında artık soyut söylem değil, somut bir sorumluluk olduğunu ifade eden Başar, "Nasıl ki kara, hava ve deniz vatanımızı koruyorsak, verilerimizi, algoritmalarımızı, yazılımlarımızı ve dijital altyapılarımızı da aynı kararlılıkla korumak zorundayız. Siber vatanın korunması, güçlü insan kaynağı, yerli ve milli teknolojiler, güncel mevzuat ve yüksek farkındalık kültürü ile mümkün olacaktır." diye konuştu.

Siber güvenlik alanındaki yasal düzenlemeler masaya yatırıldı

Zirve kapsamında, "Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Siber Güvenlik" oturumu da düzenlenirken, burada Türkiye'deki ve dünyadaki siber güvenlik mevzuatı ele alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdür Yardımcısı Onur Gençer, oturumdaki değerlendirmesinde, siber güvenliğin sadece teknolojik altyapı değil, strateji, mevzuat, insan kaynağı, farkındalık, eğitim, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile siber suç kavramını da içine alan bir disiplinler arası bir kavram olduğunu anlattı.

Türksat Siber Güvenlik Direktörü Bülent Arsal da Siber Güvenlik Kanunu'ndaki "Siber güvenlik, milli güvenliğin ayrılmaz bir parçasıdır" temel ilkesine dikkati çekerek, "Bu, ülkemizde yaşayan herkesi bu işin içine sokmak anlamına geliyor. Çünkü milli güvenliğimizden hepimiz sorumluyuz. Milli güvenliği sadece kara, hava ve denize değil, siber dünyaya da taşımış oldu." dedi.

Öte yandan, iki gün sürecek zirvede, yasal düzenlemeler, siber dayanıklılık ve ürün güvenliği, yapay zeka teknolojilerinin güvenlikte kullanımı ile siber vatan vizyonu gibi siber güvenliğin geleceğini şekillendiren konuların ele alınacağı oturumlar düzenleniyor.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
