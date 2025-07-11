Shell Türkiye, Gençler İçin Geleceğe Hazırlık Programını Tamamladı

Shell Türkiye'nin gençleri geleceğin dünyasına hazırlamak amacıyla Bilim Virüsü iş birliğiyle hayata geçirdiği Shell sosyal yatırım programı İLERİDE üçüncü dönem mezunlarını verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 60 farklı üniversite ve 39 farklı bölümde eğitim alan 100 öğrencinin dahil olduğu program ile Shell Türkiye, genç yetenekleri destekleme taahhüdünü vurguluyor.

Shell gençlik sosyal yatırım programı İLERİDE, üniversitelerin 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin yeni yüzyıl yetkinlikleri kazanmalarını, iş dünyasının dinamiklerine hazırlanmalarını ve küresel sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmelerini hedefliyor. Programın mezuniyet günü 5 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirildi.

Altı aylık yoğun bir eğitim ve gelişim maratonunu tamamlayan 100 öğrenci, program boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sergiledikleri proje sunumlarıyla geleceğe dair umut verdi. Jürinin belirlediği ve Shell Türkiye'nin ilk adım desteği vereceği 4 proje 0Wait, 6Less, Ecopresso ve Walk2Watt Projesi olarak belirlendi.

Programın aşamalarından biri olan proje adımında gençler, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na (SKA) odaklandı. Proje fikri geliştirmek için ekipler oluşturan öğrenciler SKA 7 - Erişilebilir ve Temiz Enerji, SKA 10 - Eşitsizliklerin Azaltılması, SKA 11 - Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, SKA 12 - Sorumlu Üretim ve Tüketim ve SKA 13 - İklim Eylemi hedeflerine yönelik somut ve yenilikçi çözümler üretti.

Mezuniyet gününde bu projeler, iş ve akademi dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan jüriye sunuldu. Yapılan değerlendirme sonucunda 4 projeye, fikirlerini hayata geçirebilmeleri için Shell Türkiye tarafından ilk adım desteği sağlanacak. Ayrıca programı başarıyla tamamlayan 10 öğrenciye, Shell Türkiye bünyesinde staj ve gençlik programlarına katılma fırsatı sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Shell Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Shell & Turcas İcra Kurulu Üyesi Meltem Okyar Perdeci, programla gençlere inovasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı beceriler kazandırdıklarını belirterek, "Programın son modülünde gençlerin geliştirdikleri projeleri gerçeğe dönüştürmeleri için ilk adım desteği veriyoruz. Her yıl değişen ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdiğimiz İLERİDE Programımız ile genç yetenekleri destekleme taahhüdümüzü yerine getirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilim Virüsü Kurucusu Şule Yücebıyık ise programda bu yıl da gençlerle birlikte yoğun, öğretici ve ilham verici bir yolculuk geçirdiklerini aktararak, "Öğrenme Programı'nda yeni yüzyıl becerilerine, iş simülasyonunda iş dünyasından gerçek vakalara çözüm üretmelerine, proje adımı mezuniyet gününe, zengin içerikleri ile MediaHub yazılarına her bir adımda gençlerin gelişimine tanıklık etmek bizler için çok değerliydi. Program boyunca hem onlar öğrendi, hem biz öğrendik, birlikte düşünmenin ve üretmenin gücünü bir kez daha hissettik." ifadelerini kullandı.