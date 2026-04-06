SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla

Sosyal Güvenlik Kurumu, sahte sigortalılık ve kayıt dışı istihdamla mücadelede dijital ve saha denetimlerini artırırken, bugüne kadar 245 binden fazla kişinin sigortasını ve emekliliğini iptal etti.

  • SGK'nın 2016'dan beri yürüttüğü proje kapsamında 3 bin 273 sahte iş yeri tespit edildi.
  • Projede 245 bin 740 kişinin sigortası ve emekliliği iptal edildi.
  • SGK, sahte sigortalılık tespit edilen durumlarda emekli maaşlarını kesiyor ve ödenen paraları faiziyle geri alıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdam ve sahte sigortalılıkla mücadelede denetim mekanizmalarını en üst seviyeye çıkardı. Kurum, milyonlarca veriyi yapay zekâ destekli sistemler ve gelişmiş algoritmalarla analiz ederek, fiilen çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişileri tek tek belirliyor. Bu sistem, sahte yollarla elde edilmek istenen sigorta ve emeklilik haklarını engellemeyi hedefliyor.

Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş da köşe yazısında konuya ilişkin son verileri paylaştı. Karakaş, özellikle “hatır sigortası” olarak bilinen uygulamaların ciddi sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

“HATIR SİGORTASI” YAPANLAR AĞIR SONUÇLARLA KARŞILAŞIYOR

Karakaş, vatandaşlardan gelen şikâyetlerde ortak bir tabloya dikkat çekti. Buna göre birçok kişi, sigortalı gösterildiği iş yerinin adını, adresini ya da faaliyet alanını bilmeden işlem yaptırdı. SGK mevzuatına göre sigortalılık, fiili çalışma ve işverene bağlılık şartlarına dayanıyor. Bu şartlardan biri bile eksik olduğunda sigortalılık geçersiz sayılıyor.

100 PARAMETRELİ DİJİTAL TAKİP SİSTEMİ

SGK, 2016 yılından bu yana yürüttüğü “Sahte İş Yeri ve Sahte Sigortalılık Tespit Projesi” kapsamında geniş çaplı analizler gerçekleştirdi. 2011-2016 yılları arasında tescil edilen 4,6 milyon iş yeri incelemeye alındı. Sistem, prim ödeme alışkanlıkları, çalışan sayısı ve iş kolu uyumu gibi yaklaşık 100 farklı parametreyi değerlendirerek riskli iş yerlerini belirledi. Dijital takip sayesinde tespit süreleri önemli ölçüde kısaldı.

245 BİN 740 KİŞİNİN SİGORTASI VE EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLDİ

Projenin 2025 yılına kadar süren 16 aşamasında dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Son iki fazda yüzlerce sahte iş yeri tespit edildi. 15’inci fazda 128 iş yerinde 18 bin 191 sahte sigortalı belirlenirken 487,5 milyon liralık borç ortaya çıktı. 16’ncı fazda ise 195 iş yerinde 20 bin 578 sahte sigortalı tespit edildi ve 1,27 milyar liralık kamu zararı hesaplandı. Toplamda 3 bin 273 sahte iş yeri üzerinden bildirilen 245 bin 740 kişinin sigortası ve emekliliği iptal edildi.

MAAŞLAR FAİZİYLE GERİ ALINIYOR

SGK, sahte sigortalılık tespit edilen durumlarda sadece sigortayı iptal etmekle kalmıyor. Emekli olan kişilerin maaşlarını kesiyor ve bugüne kadar yapılan ödemeleri faiziyle geri talep ediyor. Ayrıca bu kişilerin sağlık harcamalarını da tahsil ediyor. Süreçte hem sigortalı görünen kişiler hem de bu sistemi kuranlar hakkında adli işlem başlatılıyor.

Yorumlar (17)

Haber Yorumlarıvatandaş:

bunun yanında 55 yaş altı emeklilikler iptal edilmedir.

Haber Yorumlarıserdal koç:

Senin niye zoruna gidiyor ben 1994 de işe girdim ve 7500 gün pirim ödedim eyt den emekli oldum bu benim en doğal hakkım çünkü ben işe başladığımda sigorta kanunu böyleydi ve sonradan değiştirildi sen bilip bilmeden yorum yapma

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Bence çok doğru bir karar.... Yalancının mumu yatsıya kadar yanar demişler.

Haber Yorumlarızırzop:

Adam primi yatırmış vergisini yatırmıs ha istege baslı sigortalılık ha hatır sigortası ne farkeder

Haber YorumlarıHALCHN:

Siran gelmis olmali maliyeciler kapina dayanir. Savunduguna gore

Haber YorumlarıEvvab:

önce şunu öğren çalışıyormuş gibi hatır sigortası yaptıran ile isteğe bağlı resmi sigorta başvurusunun primleriaynı değil. bu durumda emekli oldukların da alacakları emekli maaşı da faklı oluyor.

Haber YorumlarıMurat Yılmaz:

Aynen katılıyorum.

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Bu sahte sigorta yapan işyerleri yaptıkları sigorta parasını yaptırandan alıyor bu para cepte. O sigorta parasınıda gider gösterip birde vergi matrahından düşüyorlar. O da cepte. Sahte sigorta yapan işyerlerine öyle bir ceza verilsin ki, bir daha tevessül bile edemesinler.

