Bakan Işıkhan: "İlave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işverenlerin sigortalı çalışanları için aylık SGK İşveren Primi Desteği'nin güncellendiğini ve 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlanacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşverenlerin istihdam ettikleri her sigortalı çalışan için aylık SGK İşveren Primi Desteği'ni güncelledik. İlave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından işverenlerin istihdam ettikleri her sigortalı çalışan için aylık SGK İşveren Primi Desteği'ni güncellediklerini açıkladı.

Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin istihdamına destek olduklarını dile getiren Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"İşverenlerin belirli şartlara uygun istihdam ettikleri her sigortalı çalışan için aylık SGK İşveren Primi Desteği'ni güncelledik. İlave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla uygulamamızı 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzattık." - ANKARA

