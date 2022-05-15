SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularının Nisan 2022 dönemine ait fatura ve reçetelerin teslim tarihini 18 Mayıs 2022'ye uzattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sözleşmeli tüm sağlık hizmeti sunucularının Nisan 2022 dönemine ait fatura ve reçetelerin teslim tarihini 18 Mayıs 2022'ye uzattı.

Ramazan Bayramı tatilinin 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerine denk gelmesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaşanabilecek aksama ve gecikmelerden dolayı sağlık hizmet sunucularının mağduriyet yaşamaması için fatura ve reçete teslim tarihlerini uzatma kararı aldı.

Uzatma kararıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli olan tüm sağlık hizmeti sunucuları, Nisan 2022 dönemine ait fatura ve reçetelerini 18 Mayıs, saat 23.59'a kadar SGK'ya teslim edebilecek. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Sosyal Güvenlik Kurumu, 18 mayıs, Nisan, Mayıs, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title