SGK emekçileri, talepleri için Fatih Unkapanı SGK binası önünde protestoda bulundu

Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) çalışan emekçiler, EYT düzenlemesi kapsamında iş yüklerinin artmasına dikkat çekmek ve taleplerinin kabul edilmesi için birçok ilde iş bıraktı. Fatih Unkapanı'ndaki SGK binası önünde de bir araya gelen emekçiler basın açıklaması yaparak taleplerini anlattı.

KESK'e bağlı Büro Emekçileri Sendikasının (BES) çağrısıyla bir araya gelen SGK emekçileri, ikramiye, 3600 ek gösterge ve insanca yaşayacak ücret başta olmak üzere taleplerini bu hafta TBMM Plan Bütçe Komisyon üyelerine iletti.

"TBMM'Yİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ"

İstanbul, İzmir, Denizli, Muğla, Adana, Ankara, Dersim gibi birçok ile SGK binası önlerinde yapılan açıklamalarda, "TBMM kapanmadan derhal SGK çalışanlarının taleplerini yasalaştırmalıdır. SGK çalışanları olarak vatandaşa daha iyi hizmet vermek ve insanca ücret insanca çalışma koşulları için TBMM'ni göreve çağırıyoruz" denildi.

Fatih Unkapanı'ndaki SGK binası önünde de bir araya gelen emekçiler, bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.