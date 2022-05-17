SGK'dan VEDAŞ'a teşekkür belgesi - Haberler

VAN (İHA) - SGK Van İl Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Haftası kutlamaları çerçevesinde Van'da en çok sigorta primi ödeyen kurumlara teşekkür belgesi verdi.

Bu çerçevede SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Şirket Müdürü Emrullah Okuducu'yu ziyaret ederek teşekkür belgesi takdim etti. Yapılan ziyarette VEDAŞ Dağıtım Sistemleri Direktörü Fatih Talay ve Şirket Müdürü Emrullah Okuducu bulundu. SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, VEDAŞ'ın yaptığı istihdamın önemine vurgu yaparak, "Sosyal Güvenlik Haftası çerçevesinde genel bir değerlendirme yaptık. İlimizde en çok SGK primi ödeyen kurumları belirleyerek kendilerini ziyaret edip teşekkür belgesi takdim ediyoruz. VEDAŞ da bu şirketlerimizden bir tanesidir. Bu çerçevede VEDAŞ ailesine Van iline ve bölgeye yaptıkları önemli istihdamdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu ise SGK İl Müdürü Abidin Göksoy'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Sadece Van'da değil hizmet verdiğimiz diğer illerde de istihdama önemli katkılarımız oldu, olmaya da devam ediyor. Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerinde hayata dokunan bir şirket olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Değerli İl Müdürümüze, motivasyonumuzu artıran ziyaretinden ötürü teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi