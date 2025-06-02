SGK'dan Emekli ve Hak Sahiplerine Müjde: Ödemeler 1 Gün Öne Çekildi
Sosyal Güvenlik Kurumu, 4C kapsamındaki emeklilerin Haziran 2025 dönemine ait aylık ödemelerinin 1 gün öne çekilerek 4 Haziran'da yapılacağını duyurdu.
SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerinin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemelerinin 1 gün öne çekildiğini ve 4 Haziran'da hesaplara yatırılacağını duyurdu.
SGK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi