2. Seydikemer Tarım ve Hayvancılık Fuarı sona erdi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Seydikemer Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı 30 bin kişi ziyaret etti.

Marmaris Fuarcılık Organizasyon Şirketi (MARFO) tarafından Seydikemer Kapalı Pazar Yerinde organize edilen fuara, 50 firma katıldı.

Fuarda tohum, gübre, tarım ilaçları, tarım makineleri ve traktörler sergilendi.

Bölgede tarım ve hayvancılık yapan çiftçiler fuara ilgi gösterdi.

MARFO Genel Müdürü Volkan Gülcan, geçen yıla göre hem firma hem de ziyaretçi sayısının yüzde 100 arttığını belirterek, ziyaretçi sayısının 30 bini geçtiğini ifade etti.