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Seydikemer'de yangından etkilenen üreticilere ziyaret

Seydikemer'de yangından etkilenen üreticilere ziyaret
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Muğla'nın Seydikemer ilçesi Korubükü Mahallesi'nde çıkan orman yangınından etkilenen üreticiler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince ziyaret edildi. Ekipler, zarar gören alanları yerinde inceledi ve üreticilerin taleplerini dinledi. Yetkililer, tarımsal üretimin yeniden başlaması için çalışmaların süreceğini bildirdi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Korubükü Mahallesi'nde çıkan orman yangınından etkilenen üreticiler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ziyaret edilerek zarar gören alanlar yerinde incelendi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Korubükü Mahallesi'nde meydana gelen yangının ardından bölgede tarımsal hasar tespit ve inceleme çalışmaları sürüyor. Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yangından etkilenen üreticileri ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de üreticilerin ihtiyaç ve taleplerini dinledi.

İl Müdür Yardımcısı Erizan Yılmaz, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Süreyya Can, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Levent Uyan, Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Aydın ile teknik personel, yangından etkilenen bölgede incelemelerde bulundu.

Ekipler, yangının tarım alanlarında oluşturduğu zararları yerinde değerlendirirken, üreticilerle görüşerek yaşanan mağduriyetleri ve ihtiyaçları tespit etti.

Yetkililer, yangından etkilenen üreticilerin taleplerinin alınarak gerekli değerlendirmelerin yapılacağını ifade etti. Bölgede tarımsal üretimin yeniden sürdürülebilmesi için çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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