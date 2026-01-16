Haberler

Obilet'ten Sevgililer Günü'ne özel rota önerileri

Güncelleme:
Obilet, 14 Şubat Sevgililer Günü için yurt içi ve yurt dışından 10 romantik rota önerisi sundu. Kapadokya, Abant, Bozcaada gibi sakin yurt içi destinasyonların yanı sıra Paris, Roma, Venedik gibi yurt dışı seçenekleri ile çiftler için farklı bir deneyim sunuluyor.

Obilet, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü farklı bir atmosferde kutlamak isteyenler için yurt içi ve yurt dışından 10 rota önerisi hazırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sevgililer Günü'nde kalabalıklardan uzaklaşıp sakin bir seyahat planı yapmak isteyenler için doğayla iç içe destinasyonlar ve şehir kaçamakları alternatifler arasında yer alıyor.

Yurt içi rotalarında, peribacaları ve balon turlarıyla bilinen Kapadokya öne çıkarken, kış atmosferini hissetmek isteyenler için Abant ve şehre yakınlığıyla dikkati çeken Sapanca, tercih edilebilir destinasyonlar arasında bulunuyor.

Kuzey Ege'nin sakin atmosferini yansıtan Bozcaada da bağları, butik otelleri ve gün batımı manzarasıyla çiftlere farklı bir deneyim sunuyor.

Yurt dışı seçeneklerinde ise "romantizmin başkenti" olarak anılan Paris, Eyfel Kulesi ve Seine Nehri kıyısındaki yürüyüş rotalarıyla listede yer alıyor. Tarihi dokusu ve mutfağıyla Roma, kanalları ve gondol turlarıyla Venedik de popüler seçenekler arasında gösteriliyor.

Orta Avrupa'nın tarihi şehirlerinden Prag, mimarisi ve köprüleriyle dikkati çekerken, vizesiz seyahat imkanı sunan Belgrad ve Saraybosna da hem kültürel hem de sakin bir tatil arayan çiftler için alternatif oluşturuyor. Tuna ve Sava nehirlerinin buluştuğu Belgrad canlı şehir hayatıyla, Saraybosna ise tarihi yapısıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi


