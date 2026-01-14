Setur Marinaları Boot Düsseldorf fuarına katılacak

Setur Marinaları, yeni devraldığı Göcek marinalarını, fuara özel ayrıcalıklı tekliflerini ve dijital altyapısındaki son yeniliklerini Almanya'daki Boot Düsseldorf 2026 fuarında paylaşacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur Marinaları, genişleyen hizmet ağı, yenilikçi dijital çözümleri ve fuara özel ayrıcalıklarıyla 17-25 Ocak arasında düzenlenecek yat ve su sporları fuarı Boot Düsseldorf 2026'daki yerini alacak.

Şirketin ana odak noktalarından biri, Akdeniz'in incisi Göcek'teki yeni yatırımları olacak. Bir süre önce Göcek Village Port Marina ve Göcek Exclusive Port Marina'yı bünyesine katan şirket, Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki işletme sayısını 14'e çıkararak denizcilere Türkiye genelinde zincir marina hizmeti sunuyor.

Ayvalık ve Kuşadası marinalarında hayata geçirdiği yeni ticaret merkezleri yatırımlarıyla şirket, marina kullanıcılarının yanı sıra bölge halkına da hitap eden sosyal yaşam alanları olarak öne çıkıyor.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanındaki rolünü sürdüren şirket, fuarda ayrıca misafir deneyimini zenginleştiren yenilikçi dijital çözümlerini sergileyecek. Sektördeki çevre dostu uygulamalar ve ödüllü sürdürülebilirlik çalışmaları da ziyaretçilerin ilgisine sunulacak diğer önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Denizcilik tutkunları, şirlketin 13. Salon B61 numaralı standında fuara öze ayrıcalıkları ve yenilikleri keşfedebilecek. Fuar, 120 ülkeden 200 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Marinaları Genel Müdürü Emre Doruk, Göcek'teki stratejik satın alımlarıyla, Türkiye kıyılarındaki "mavi yolculuk" rotasını Setur Marinas kalitesiyle uçtan uca, kesintisiz bir deneyime dönüştürmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Vizyonlarının sadece kapasite artışıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Doruk, "Ayvalık ve Kuşadası'nda hayata geçirdiğimiz yeni nesil yaşam alanlarıyla marinalarımızı, şehrin dinamikleriyle bütünleşen birer ekosistem haline getiriyoruz. Boot Düsseldorf'ta, Türk turizminin vitrini niteliğindeki hizmet anlayışımızı dünya sahnesine taşımaktan gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.