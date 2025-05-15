Setur Marinaları, Ankara'da Artı Boat Show'a Katıldı

Setur Marinaları, Ankara'da Anfa Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Artı Boat Show Ankara Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı"na katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur Marinaları, fuarda, çevreci uygulamaları, dijitalleşme odaklı çözümleri ve fuara özel fırsatları bir arada sundu.

Etkinlikte ziyaretçiler ayrıca, Akdeniz'in yeni gözdesi Demre Marina'yı keşfetme fırsatı buldu.

Setur Marinaları'nın yeni yatırımı 450 deniz ve 250 kara yat kapasitesiyle dikkati çeken marina, doğayla uyumlu tasarımı, teknolojik altyapısı ve sosyal olanaklarıyla fuar katılımcılarının beğenisini aldı.

Şirket, fuar kapsamında düzenlediği özel kokteylle iş insanları, basın mensupları ve bürokratlar başta olmak üzere pek çok ziyaretçiyi ağırladı.

Katılımcılar şirketin ev sahipliğinde sektörel işbirliklerini geliştirme ve fikir alışverişinde bulunma olanağını yakaladı.

Marmara, Ege ve Akdeniz kıyı şeridi boyunca konumlanan bir kara park alanı ve 11 marinalık bir zincire sahip olan Setur Marinaları, denizcilik deneyimini her adımda daha konforlu ve erişilebilir kılmak için yatırımlarını sürdürüyor.