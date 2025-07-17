Setur, Fortune 500 Türkiye 2024 Listesinde 149. Sırada Yer Aldı

Koç Topluluğu şirketlerinden Setur, "Fortune 500 Türkiye 2024" listesinde 23 basamak yükselerek 149. sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, finansal kurumlar ve holdingler dışındaki tüm sektörleri kapsayan ve bu yıl 18'inci kez yayımlanan liste, şirketlerin net satış gelirleri başta olmak üzere birçok finansal kriter temel alınarak hazırlandı.

Sıralamada sadece net satış gelirleri değil, firmaların ihracat hacmi, faiz ve vergi öncesi kar ve zarar durumu, toplam aktif büyüklüğü ve özkaynak miktarı gibi finansal göstergeler de dikkate alınıyor. Her yıl güncellenen çalışma, Türkiye iş dünyasının finansal görünümüne dair kapsamlı bir analiz sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Genel Müdürü Ahmet Sönmez, Fortune 500 Türkiye 2024 listesinde yer almanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu, aynı zamanda geleceğe yönelik hedefleri için motivasyon sağladığını belirtti.

Sönmez, "Geçtiğimiz yıla göre 23 basamak yükselerek elde ettiğimiz bu başarı, önümüzdeki dönemde daha güçlü ve kararlı adımlarla ilerlememiz için enerji veriyor. Sektörümüzde ve topluluğumuzda yarattığımız katma değeri artırmaya, ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sunmaya aralıksız devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.