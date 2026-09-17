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Sermaye Piyasası Kurulu: Alınan tedbirler kısa sürede duyurulacak

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Sermaye Piyasası Kurulu: Alınan tedbirler kısa sürede duyurulacak
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen gelişmelerin takip edildiğini ve bu kapsamda alınan bir dizi tedbirin kısa sürede duyurulacağını bildirdi.

(ANKARA) - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen gelişmelerin takip edildiğini ve bu kapsamda alınan bir dizi tedbirin kısa sürede duyurulacağını bildirdi.

SPK tarafından yapılan açıklamada, piyasalardaki son durumun izlendiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda Kurulumuz tarafından bir dizi tedbir alınmıştır. Bu tedbirler; kısa süre içerisinde Kurulumuz internet sitesinden kamuoyuna duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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