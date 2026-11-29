Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ve Dünya Bankası finansmanıyla yürütülen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş (SoGreen) Projesi kapsamında uygulanan Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı değerlendirme süreci tamamlandı.

TRA2 Bölgesi'ndeki ( Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ile üretici birliklerine yönelik toplam 45 milyon TL bütçeli program kapsamında, destek almaya hak kazanan projeler belirlendi. Buna göre 24 projenin asil, 7 projenin ise yedek olarak desteklenmesine karar verildi.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı ile tarım, imalat sanayii ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin, kooperatiflerin ve üretici birliklerinin yeşil dönüşüm projelerini desteklenecek. Bu projelerle Bölge'de çevre dostu üretim ve hizmet uygulamalarının yaygınlaşması, başta kadınlar ve gençler olmak üzere bölge halkı için sürdürülebilir istihdam olanaklarının artması hedefleniyor.

Asil listede yer alan başvuru sahiplerinin, sonuçların ilanından itibaren 15 iş günü içinde sözleşme için istenen belgeleri Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi'ne (KAYS) yüklemeleri ve basılı olarak istenen belgeleri Ajansa teslim etmeleri gerekiyor. Asil ve yedek proje listeleri ile sözleşme sürecine ilişkin ayrıntılar sonuç ilanında yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı