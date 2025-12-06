Haberler

ASO 1. OSB'nin yeni Başkanı Serdar Tütek oldu Açıklaması

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin 11. Seçimli Genel Kurulu'nda Serdar Tütek başkanlığa seçildi. Yeni yönetim kurulu belirlendi ve Tütek, bölgenin gelişimi için çalışacağını ifade etti.

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi Bölgesi'nin (ASO 1. Osb ) 11. Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa Serdar Tütek seçildi.

Osb'den yapılan açıklamaya göre, 11. Seçimli Genel Kurul'a, ASO Başkanı Seyit Ardıç, önceki dönem ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş ve Başkan Vekili Namık Kodaman'ın yanı sıra çok sayıda sanayici katıldı.

Genel kurulda yapılan seçim sonucunda, ASO 1. OSB'nin yeni yönetim kurulu belirlendi, Tütek 4 yıllık yeni dönem için görevi devraldı. Tütek, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı olurken, başkan vekili olarak ise Mevlüt Açıkgöz seçildi.

Tütek, Genel Kurulun ardından yaptığı açıklamada, kendisine duyulan güvene layık olmak için var gücüyle çalışacağını belirterek şunları kaydetti:

"Bölgemizin gelişimi, sanayicilerimizin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler sunulması, sürdürülebilir üretim ve rekabet gücünün artırılması için ekip arkadaşlarımla birlikte yüksek bir sorumluluk bilinciyle çalışacağız. Bu görevi, büyük bir onurla devralıyorum. Sayın Niyazi Akdaş ve Namık Kodaman'a bölgemize kazandırdıkları değerli hizmetler için teşekkür ediyorum. Attıkları güçlü temelin üzerine çok daha ileriyi hedefleyen projelerle katkı sunacağız."

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
Özgür Özel'in A takımı belli oldu! İşte yeni MYK'da görev dağılımı

Aşk bombası patladı! Flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Oosterwolde'ye sürpriz talip

Adanalı şoföre Müjde Ar şoku! 'Şalvar Davası' filmi başına dert oldu

Meclis'e sunulan ücretsiz implant tedavisi için 2 şart var

Aşk bombası patladı! Flaşlar patlayınca neye uğradıklarını şaşırdılar

Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

77 yaşındaki adam eşini baltayla öldürüp banyoya gömdü

Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Camide 'pes' dedirten olay! Cemaat secdeye eğilince harekete geçtiler

Cehennem Deresi'nin altında heyecanlandıran keşif! Mihrap, küpler ve sır dolu mezar bulundu

Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

