Dolar ve Euro Günün Başında Yatay Seyretti
Dolar 48,2270 liradan, euro ise 56,2200 liradan güne başladı. Kapalıçarşı'da dolar 48,2250 liradan alınıp 48,2270 liradan satılırken, euro 56,2180 liradan alınıp 56,2200 liradan satılıyor. Son kapanışa göre dolar hafif yükseldi, euro ise yatay kaldı.
Dolar 48,2270 liradan, euro ise 56,2200 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 48,2250 liradan alınan dolar 48,2270 liradan, 56,2180 liradan alınan euro ise 56,2200 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 48,13 liradan, euro ise 56,22 liradan satılmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı