Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 45,0260 liradan, avro 52,6380 liradan güne başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 45,0260 liradan, avro 52,6380 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 45,0240 liradan alınan dolar 45,0260 liradan satılıyor. 52,6360 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 52,6380 lira oldu.
Dün, yurt içi piyasalar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili nedeniyle kapalıydı. Çarşamba doların satış fiyatı 44,9250, avronun satış fiyatı ise 52,7170 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu