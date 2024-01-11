Serbest piyasada dolar 30 TL'yi aştı

Dolar, tüm zamanların rekorunu kırarak 30 TL'yi gördü. Aynı dakikalarda euro 33,09 liradan, sterlin ise 38,49 liradan işlem görüyor.

DOLAR 30'U, EURO 33 LİRAYI AŞTI

Yılbaşından bu yana dolar/TL kuru yüzde 1,6 artış kaydetti. Dolar kuru tüm zamanların rekorunu kırarak 30 TL seviyesine geldi. Saat 10.35 itibarıyla dolar 30,0087'den, euro 33,09'dan, strelin ise 38,49'dan işlem görüyor.

GÖZLER ABD'DEKİ TOPLANTIDA OLACAK

Yurt içi piyasalarda dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) ABD'deki yatırımcı toplantılarında olacak. New York'ta gerçekleştirilecek toplantıya TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan katılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise toplantıya, Ankara'daki programları nedeniyle çevrimiçi katılacak. Toplantıda Erkan'ın dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Toplantıya katılacak kurumlar arasında Blackrock, Vanguard, Fidelity, UBS, Morgan Stanley, JPMorgan, Goldman Sachs ve PIMCO öne çıkıyor. Türkiye'nin risk primi 300 baz puan üzerinde işlem görürken, gösterge tahvil faizi de yüzde 40'ın üzerinde.