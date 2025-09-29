senCard Games 2025 Yaza Veda Turnuvası, Kupalarını Sıkı Rekabette Dağıttı

Sektör profesyonelleriyle katılımcıları bir araya getiren senCard Games 2025 Yaza Veda Sezonu'nda plaj voleybolu ve plaj futbolu branşlarında kupalar sahibini buldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, senCard'ın geleneksel olarak düzenlediği ve iş ortaklarının katılımıyla hayata geçirdiği organizasyonda, "Yaza Veda Turnuvası" gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Maltepe Spor Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı bu yılki etkinlikte 25 marka ve 35 takım, rekabet ve beraberlik kavramlarını harmanlayan "rekaberlik" ruhuyla sahaya çıktı.

Plaj voleybolu ve plaj futbolu maçlarında şampiyonluk kupasını kaldıran taraf, Pegasus Hava Yolları oldu. Plaj voleybolunda Şişecam ikinci, Daimler Truck üçüncü sırada yer alırken, plaj futbolunda ise Zurich Yaşam ve Emeklilik ikinci, senCard Direkt Satış da üçüncü oldu.

Turnuva boyunca, maçların yanı sıra farklı aktivitelere yer verildi. senCard Dental Klinikler'in gerçekleştirdiği gülüş tasarımı simülasyonu etkinliği yoğun ilgi görürken, Sevgi Evi takımlarının özel maçı ise organizasyona sosyal sorumluluk boyutu kazandırdı.

Sektörün üst düzey yöneticilerinin yer aldığı gösteri maçı, çocuk oyun alanları, zumba seansları ve yeme-içme alanları sayesinde etkinlik, aileler için de keyifli bir organizasyona dönüştü.

Bupa Acıbadem Sigorta ve senCard'ın ana sponsorluğunu üstlendiği etkinlikte, HDI Sigorta altın, Ata Grubu ve Medicalpark da gümüş sponsor desteği verdi. Algida, Lipton Ice Tea, Redbull ve F355 Automobile Technic ise destek sponsorlar olarak organizasyonda yer aldı.

"Kurumlar arası işbirliğine ve çalışan motivasyonuna katkı sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bupa Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gürcan, turnuvanın kurumlar arası işbirliğine ve çalışan motivasyonuna katkı sağladığını belirtti.

Gürcan, "senCard Games, 'rekaberlik' kavramının sahada hayat bulduğu özel bir organizasyon. İş dünyasında farklı alanlarda rekabet ettiğimiz firmalarla bu kez aynı sahada, aynı hedef için yan yanayız. 'Hem rekabet edelim hem birlikte olalım' anlayışıyla yola çıktık ve bu yaklaşım, senCard Games'in temelini oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe katılan 25 farklı marka ve 35 takımın, kazanmanın yanı sıra mücadele etmek, paylaşmak ve hep birlikte keyifli anlar yaşamak için bir araya geldiğini vurgulayan Gürcan, şunları kaydetti:

"Bu turnuva yalnızca sigorta sektörünü değil, tüm ekosistemin paydaşlarını bir araya getiren güçlü bir platform niteliğinde. Genç ekiplerin yanı sıra deneyimli yöneticilerin de sahada yer aldığı bu ortamda, bir uzmanın ya da bir genel müdürün aynı topa vurduğu anlarda hiyerarşiden bağımsız gerçek bir eşitlik ortaya çıkıyor. Asıl hedefimiz, birlikte olmak, iletişim kurmak ve birbirimize dokunabilmek."