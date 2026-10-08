Selim Yılmaz, Çarşamba Ticaret Borsası başkanlığını Kazım Yılmaz'dan devraldı

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası'nda 1 Ekim'de gerçekleştirilen organ seçimlerinin ardından Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Selim Yılmaz, görevi önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz'dan devraldı.

Çarşamba Ticaret Borsası'nda düzenlenen devir teslim buluşmasında, geçmişten bugüne uzanan kurumsal birikim ve tecrübenin yeni döneme aktarılmasının önemi vurgulandı. Kazım Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yılmaz'a Borsanın mührünü takdim ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kazım Yılmaz: "Bu Birikimin Daha İleriye Taşınacağına İnanıyorum"

Görev süresi boyunca Çarşamba Ticaret Borsası'nın kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve üyelerine daha etkin hizmet sunabilmesi için çalıştıklarını ifade eden önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, yeni dönemin Borsa ve Çarşamba için hayırlı olması temennisinde bulundu. Yılmaz, "1991 yılında başlayan Çarşamba Ticaret Borsası hizmet yolculuğumda, 2009 yılından itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak büyük bir sorumluluk ve onurla görev yaptım. Yıllar içerisinde edinilen tecrübenin, oluşturulan kurumsal hafızanın ve Borsamızın sahip olduğu güçlü yapının bundan sonraki dönemde de gelişerek devam etmesini önemsiyorum. Bugün Borsamızın mührünü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Selim Yılmaz'a takdim ederken, geçmişten gelen bu birikimin yeni çalışmalar ve yeni hedeflerle daha ileriye taşınacağına inanıyorum. Kendisine ve yönetimine görevlerinde başarılar diliyor, yeni dönemin üyelerimize ve Çarşamba'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Selim Yılmaz : "Devraldığımız Tecrübeyi Yeni Hedeflerle Geleceğe Taşıyacağız"

1 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen seçimler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilen Selim Yılmaz ise, daha önce Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı Çarşamba Ticaret Borsası'nda sorumluluğu devralmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Selim Yılmaz, "Çarşamba Ticaret Borsası yıllar içerisinde oluşmuş güçlü bir kurumsal kültüre, önemli bir tecrübeye ve kıymetli bir birikime sahip. Sayın Kazım Yılmaz'ın uzun yıllar boyunca Borsamıza kazandırdığı hizmetler, bizim için önemli bir birikimdir. Bugün devraldığımız bu sorumluluğun ve teslim aldığımız mührün taşıdığı anlamın farkındayız. Geçmişten gelen kurumsal birikimi koruyarak, değişen ihtiyaçları ve yeni dönemin imkanlarını da dikkate alıp Borsamızı daha ileriye taşımak için çalışacağız. Üyelerimizin yanında olmaya, Çarşamba'nın üretimine, ticaretine ve ekonomik gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz. Sayın Kazım Yılmaz'a bugüne kadar Borsamıza sunduğu hizmetler için teşekkür ediyor, bu önemli görevi layıkıyla sürdürebilmek için var gücümüzle çalışacağımızı ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Mühür, kurumsal sorumluluğun simgesi olarak takdim edildi

Borsanın mührünün takdim edilmesiyle birlikte Çarşamba Ticaret Borsası'nda yeni dönem resmen başlarken, gerçekleştirilen buluşma köklü kurumsal birikimin yeni hedeflerle devam edeceğinin göstergesi oldu. Karşılıklı iyi dileklerin ifade edildiği törende Kazım Yılmaz, Selim Yılmaz'a çiçek takdim ederek başarı dileklerini iletti. Gerçekleşen program, iki başkanın günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı