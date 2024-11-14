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Selim Yağcı'nın Köyüne 2.5 Milyon Liralık Destek

Selim Yağcı'nın Köyüne 2.5 Milyon Liralık Destek
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İLBANK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Yağcı'nın köyü Cumalı'ya, 'Muhtelif Yapım' işinde kullanılmak üzere 2 milyon 500 bin lira ödenek aktarıldı. Ödeneğin, Bilecik İl Özel İdaresi'ne aktarılacağı bildirildi.

İller Bankası (İLBANK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan önceki dönem Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın, köyüne büyük destek sağladığı bildirildi.

Yağcı'nın köyü olan Cumalı köyüne,, 'Muhtelif Yapım' işinde kullanılma üzere İLBANK tarafından 2 milyon 500 bin liralık bir ödenek aktarıldı. Ödeneğin Bilecik İl Özel İdaresine aktarılırken, ihalesi ve denetimi İl Özel İdaresi veya Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılması şartı konulduğu öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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