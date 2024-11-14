Selim Yağcı'nın Köyüne 2.5 Milyon Liralık Destek

İller Bankası (İLBANK) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan önceki dönem Bilecik Milletvekili Selim Yağcı'nın, köyüne büyük destek sağladığı bildirildi.

Yağcı'nın köyü olan Cumalı köyüne,, 'Muhtelif Yapım' işinde kullanılma üzere İLBANK tarafından 2 milyon 500 bin liralık bir ödenek aktarıldı. Ödeneğin Bilecik İl Özel İdaresine aktarılırken, ihalesi ve denetimi İl Özel İdaresi veya Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılması şartı konulduğu öğrenildi. - BİLECİK