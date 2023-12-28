Selim Belediyesi Güneş Enerjisi Projesiyle Tasarruf Sağlayacak

Selim Belediye Başkanlığı bin 500 metrekarelik alan yerleştirdiği güneş panelleriyle belediye tasarruf sağlayacak projeyi hayata geçirdi.

Görev yaptığı 2 dönemde Kars'ın Selim ilçesini en çok yatırım ve projelerin hayata geçirildiği ilçe yapan AK Partili Belediye Başkanı Coşkun Altun, bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluğunu yaşıyor.

Başkan Coşkun Altun, Selim Belediye Başkanlığı'na ait bin 500 metrekare alana sahip Tekstil Binası'nın çatısına yerleştirilen güneş panelleri ile yıllık 330 bin kwh enerji üreterek belediyeye yıllık yaklaşık 1 milyon 200 bin TL'lik tasarruf sağlayacak.

Selim'de projelerin tek tek hayata geçtiğini ifade eden Başkan Coşkun Altun, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ilçemiz için en iyi hizmeti yapma gayreti içinde olduk ve şükürler olsun ki bunu başardık. Yeni bir projeyi ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşadık" dedi.

Öte yandan Başkan Coşkun Altun, hayata geçirdiği projeyle hem belediyenin elektrik ihtiyacını karşılayacak, hem de tasarruf etmiş olacak. - KARS