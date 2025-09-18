Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'te AA Standını Ziyaret Etti

Haberler

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'te Anadolu Ajansı'nın standını ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi ve festivalin önemine değindi.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Anadolu Ajansının (AA) standını ziyaret ederek, çalışanlarla sohbet etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bayraktar, AA standına yaptığı ziyarette, çalışanlarla sohbet ederken onlara TEKNOFEST İstanbul kapsamındaki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST içimizi kıpırdatıyor değil mi? Gerçekten ülkemiz adına, medeniyetimiz adına umutlarımızı yeşertiyor. İyi ki varsınız, iyi ki yol arkadaşımız oldunuz. İyi ki bütün bu gayret, bu emeği veriyorsunuz. Sizler sayesinde TEKNOFEST tüm gönül coğrafyamızla buluşuyor." diye konuştu.

Konuşmasının ardından AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile bir araya gelen Bayraktar, toplu fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
