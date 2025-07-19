Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğine geldi

Türkiye'de et ve gıda sektörünün önde gelen firmalarından biri daha konkordato talebinde bulundu. İstanbul merkezli Seret Et ve Gıda, mali darboğazı aşmak amacıyla mahkemeye başvurdu. İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve ortağı Servet Bekar için 1 yıl süreyle kesin mühlet verilmesine karar verdi.

ALACAKLI İCRA TAKİPLERİNDEN KORUNACAKLAR

Mahkeme ayrıca, şirketin mali sürecini denetleyen konkordato komiser heyetinin görevine devam etmesine hükmetti. Bu karar sayesinde firma, 1 yıl boyunca alacaklı icra takiplerinden korunacak ve faaliyetlerini yasal güvence altında sürdürebilecek.

SEKTÖRDE ZİNCİRLEME KONKORDATOLAR

Seret Et'in konkordato kararı, son haftalarda gıda sektöründe yaşanan ekonomik daralmanın yeni bir halkası oldu. Öncesinde, sektörde farklı bölgelerde faaliyet gösteren önemli firmalar da benzer adımlar atmıştı:

Doğadan Gelen Yusuf Et: Marmara ve Bursa bölgesinde faaliyet gösteren firma, Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi'nden 3 aylık geçici mühlet aldı. Konkordato sürecine şirket ortağı Ramazan Tosun da dahil edildi.

Gülhanlar Güven Gıda: Alanya'da otel ve restoranlara ürün tedarik eden şirket, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. 3 aylık geçici mühlet verildi.

Çiloğlu Gıda: İhracatçı firmalar arasında yer alan Çiloğlu Gıda ve ortakları için İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 1 yıllık kesin mühlet kararı çıktı.

MALİYETLER YÜKSELİYOR, TALEP DARALIYOR

Sektör temsilcileri, yaşanan konkordato dalgasını, artan girdi maliyetleri, dövizdeki dalgalanma ve iç piyasada yaşanan talep daralmasına bağlıyor. Et fiyatlarındaki yükselişin tüketimi düşürdüğü, işletmelerin ise borçlarını çevirmekte zorlandığı ifade ediliyor. Ekonomistler, konkordato kararlarının firmalara kısa vadeli koruma sağladığını ancak sektörün yapısal sorunları çözülmeden iflasların artabileceği uyarısında bulunuyor.