Şekerin libre fiyatı bu yıl yüzde 35'in üzerinde artışla 0,2027 dolara çıktı

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Şekerin libre fiyatı, uluslararası piyasalarda bu yıl arza yönelik endişelerin artmasıyla yüzde 35'in üzerinde yükselerek 0,2027 dolara çıktı.

İklimsel faktörler, küresel çapta şeker arzının daralmasına neden oldu. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle enerji fiyatlarında görülen yükseliş de şeker fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Bu gelişmelerle şekerin libre fiyatı, uluslararası piyasalarda arza yönelik endişelerin artmasıyla bu yıl yüzde 35'in üzerinde yükselerek 0,2027 dolara çıktı. Şekerin libresi 31 Aralık'ta 0,15 dolar seviyesindeydi.

Şeker fiyatları bu hafta 0,2124 dolarla Aralık 2024'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Şeker fiyatlarındaki yükselişin nedenlerinden en önemlilerinden biri petrol fiyatlarındaki yükseliş. Petrol fiyatlarının yüksek kalıyor olması, şeker üreticilerinin şeker üretmek yerine etanol üretme tercihine neden oluyor. Çünkü şeker kamışı aynı zamanda etanolü üretimi için kullanılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatları yükselince doğal olarak etanolün fiyatının da yükseldiğini belirten Ergezen, bundan dolayı da üreticilerin şeker yerine etanol üretmeyi tercih ettiğini vurguladı.

Ergezen, "Etanol üretimi arttığı için şeker arzı azalıyor. Şeker arzı azalınca da fiyatlamalar yukarı doğru gidiyor." dedi.

El Nino hava olayı şeker fiyatlarındaki yükselişte etkili oluyor

Şeker fiyatlarında yükselişe sebep olan diğer bir unsurun ise El Nino etkisi olduğunu ifade eden Ergezen, bu durumun en fazla Güney Amerika ve Güneydoğu Asya'yı etkilediğini vurguladı.

Bu bölgelerin dünya şeker üretimi için önemli bölgeler olduğunu ifade eden Ergezen, özellikle Brezilya ve Hindistan'ın şeker üretimi konusunda öne çıktığını kaydetti.

Ergezen, Hindistan'da muson yağışlarının azalmasının, Brezilya'da ise El Nino etkisinin görülmesinin şeker üretim beklentilerini azalttığını, arz endişelerini artırdığını ve fiyatlardaki yükseliş eğilimini artırdığını belirtti.

Sigortacılık ve navlun giderlerinde yaşanan artış da şeker fiyatlarındaki yükselişte etkili

Zafer Ergezen, Hindistan'da şeker talebinin oldukça fazla olduğunu, bundan dolayı ülkede şeker ihracatına yönelik getirilen kısıtlamaların da şeker fiyatlamaları üzerinde etkili olan unsurlar arasında bulunduğunu söyledi.

Ergezen, petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte sigortacılık, navlun ve gübre maliyetlerindeki artışın şeker de dahil tarım ürünleri fiyatlarının yükselmesine yol açan diğer unsurlar olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA