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Şekerbank, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi

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Şekerbank, Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı "BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi"ne girdi.

Şekerbank, Borsa İstanbul tarafından yayınlanan 21 Mart 2024 tarihli duyuru ile "BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi"nde yer aldı. Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarının yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik 25 endeksine giren Banka, sürdürülebilir kalkınmanın finansmanındaki öncü rolü doğrultusunda faaliyet gösterdiği lokasyonlarında düşük karbonlu sürdürülebilir bir gelecek için yürüttüğü çalışmalarla endekse girmeye hak kazandı.

Borsa İstanbul tarafından oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi; şirketlerin uzun vadeli değer oluşturma amacıyla ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri kurumsal yönetim ilkeleriyle bütünleştirmesi ve bu alandaki riskleri yönetmesine odaklanıyor. Aynı zamanda şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını yerel ve küresel düzeyde karşılaştırma imkanı sunuyor. Banka, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olmak için tüm şirketlerin karşılaması gereken kriterlerden; "şirketlerin genel sürdürülebilirlik notunun 70 veya üzeri, her bir ana başlık notunun 60 veya üzeri, kategori notlarından en az 8'inin 50 veya üzeri olması" şartlarını karşıladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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