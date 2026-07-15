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Şehit yakını ve gazilere ücretsiz havacılık eğitimi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu : - "Uygulamayla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin sivil havacılık alanındaki eğitimlere kolay erişimini sağlıyor, mesleki gelişimlerini destekliyor ve havacılık sektöründeki kariyer imkanlarına erişimlerine katkı sunuyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KDM-ORG platformu üzerinden şehit yakını ve gazilere ücretsiz verilen teorik havacılık eğitimlerinin devam ettiğini belirterek, "Uygulamayla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin sivil havacılık alanındaki eğitimlere kolay erişimini sağlıyor, mesleki gelişimlerini destekliyor ve havacılık sektöründeki kariyer imkanlarına erişimlerine katkı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce geliştirilen söz konusu platform üzerinden sunulan eğitimler hakkında bilgi verdi.

KDM-ORG platformunun Türk sivil havacılığında eğitim, sınav ve yetkinlik süreçlerini dijital, standart ve veriye dayalı bir yapıyla yürüttüğüne dikkati çeken Uraloğlu, sivil havacılık sektörünün farklı alanlarına yönelik eğitim süreçlerini tek bir dijital sistem üzerinden yönettiklerini bildirdi.

Platformda halihazırda 750'den fazla eğitimin yer aldığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"KDM-ORG platformunda yer alan teorik eğitimler, şehit yakınları ve gazilere ücretsiz sunuluyor. Bu uygulamayla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin sivil havacılık alanındaki eğitimlere kolay erişimini sağlıyor, mesleki gelişimlerini destekliyor ve havacılık sektöründeki kariyer imkanlarına erişimlerine katkı sunuyoruz."

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
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